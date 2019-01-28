Сокольчанка отсудила 800 рублей за моральный вред при срыве сроков подключения горячей воды

Жительница Сокола отсудила у коммунальщиков 800 рублей в качестве компенсации морального вреда за нарушение срока отключения горячей воды в ее доме. МУП «Коммунальные системы» пыталось обжаловать это решение в областном суде, но тот тоже встал на сторону женщины.

Галина Бурова, проживающая в многоквартирном доме на Советском проспекте, обратилась в Сокольский районный суд с иском к МУП «Коммунальные системы» о взыскании компенсации морального вреда.

- В обосновании исковых требований истица указала, что МУП «Коммунальные системы» при утверждённом графике отключения горячего водоснабжения в доме с 14 по 20 мая 2018 года, продлило этот срок до 30 мая 2018 года, не уведомив об этом Галину Бурову и других жильцов. Таким образом, в жилом помещении истицы горячее водоснабжение отсутствовало свыше 14 дней в течение года, то есть с превышением нормативного срока, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

15 ноября 2018 года Сокольский районный суд постановил взыскать с МУП «Коммунальные системы» в пользу Галины Буровой компенсацию морального вреда (800 рублей) и штраф за несоблюдение добровольного порядка требований потребителя (400 рублей), всего 1200 рублей, а также государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 300 рублей.