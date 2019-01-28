Сокольчанка отсудила 800 рублей за моральный вред при срыве сроков подключения горячей воды

28.01.2019 [Общество]

Жительница Сокола отсудила у коммунальщиков 800 рублей в качестве компенсации морального вреда за нарушение срока отключения горячей воды в ее доме. МУП «Коммунальные системы» пыталось обжаловать это решение в областном суде, но тот тоже встал на сторону женщины.

Галина Бурова, проживающая в многоквартирном доме на Советском проспекте, обратилась в Сокольский районный суд с иском к МУП «Коммунальные системы» о взыскании компенсации морального вреда.

- В обосновании исковых требований истица указала, что МУП «Коммунальные системы» при утверждённом графике отключения горячего водоснабжения в доме с 14 по 20 мая 2018 года, продлило этот срок до 30 мая 2018 года, не уведомив об этом Галину Бурову и других жильцов. Таким образом, в жилом помещении истицы горячее водоснабжение отсутствовало свыше 14 дней в течение года, то есть с превышением нормативного срока, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

15 ноября 2018 года Сокольский районный суд постановил взыскать с МУП «Коммунальные системы» в пользу Галины Буровой компенсацию морального вреда (800 рублей) и штраф за несоблюдение добровольного порядка требований потребителя (400 рублей), всего 1200 рублей, а также государственную пошлину в доход местного бюджета в размере 300 рублей.

Тэги: компенсации

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

"Вологодский конвой шутить не любит"
В прокуратуре Вологодской области назвали незаконным вывоз мусора из многоквартирных домов по графику
Прокуратура проверяет обоснованность установленного в Вологодской области тарифа на вывоз мусора
В Грязовце следователи проводят проверку по факту гибели в семье 3-месячного младенца
В Вологде пропала 16-летняя девушка
Четыре жителя Череповца "заработали" более 20 млн рублей на незаконной банковской деятельности
Жителя Вологды задержали с посылкой с запрещенными препаратами для увеличения мышечной массы
В Вологде подожгли «Лексус»: ущерб составил 3 млн рублей
Newsvo предлагает вологжанам посчитать свой мусор и проводит акцию «Вынос мусора»
Череповчанин, обманувший клиентов на 67 млн рублей, устроил скандал из-за снятой со счета тысячи рублей
28.01.2019 [Происшествия]

Череповчанин, обманувший клиентов на 67 млн рублей, устроил скандал из-за снятой со счета тысячи рублей

3766
0
27.01.2019 [БлогоVO]

Потерянное наследие 2018, Вологда

1473
2
23.01.2019 [Общество]

3 февраля в Вологде пройдет митинг против роста тарифа на вывоз мусора

2846
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин украл на работе 120 тысяч рублей из-за приятеля, увлекшегося спортивными ставками
Двое череповчан оформили в интернете кредит по паспорту своего знакомого
Сокольчанка отсудила 800 рублей за моральный вред при срыве сроков подключения горячей воды
Жителя Великого Устюга, убившего в клубе "Дежнев" Дениса Раздрогова, приговорили к 12 годам колонии
Городские власти пообещали не трогать лыжни при строительстве ледовой арены в Вологде
Семьи с детьми в поселке Шайма Череповецкого района боятся быть выселенными из своих квартир
Власти Вологды обещают разбить парк на месте снесенного «Труда» на улице Сергея Орлова
 
22.01.2019 [Общество]

"Вологодский конвой шутить не любит"

11911
0
28.01.2019 [БлогоVO]

Дворец ледовый

759
0
28.01.2019 [Обзор Прессы]

"Сомневаешься – не вези". Скорая помощь сокращает госпитализацию

403
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика