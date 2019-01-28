Под Соколом запустили производство древесного угля

Предприятие "Устьелес" закупило восемь специальных печей для выпуска древесного угля. Рядом уже построен ангар под будущий фанерный завод "Биоэнергетики".

Генеральным директором обеих фирм является Владимир Сверчков. Он хочет организовать безотходное производство, поэтому принял решение о том, чтобы приобрести печи для производства угля. На древесный уголь идет сердцевина ствола, которая не пригодна для создания фанеры.

Такие планы появились не спонтанно, они были прописаны в инвестпроекте, который "Устьелес" реализует с 2013 года. Напомним, что до прошлого года инвестпроект реализовывался с опережением графика, однако затем интересы учредителей разошлись, и год завод находился в "подвешенном" состоянии. Только летом 2018 года предприятие снова вернулось к реализации инвестпроекта. Однако работа идет в жестком режиме.

Осенью 2017 года в СМИ появилась информация о том, что предприятие "Устьелес" остановило работу. Как оказалось, там сменился директор. Владимира Сверчкова в единоличном порядке решила убрать Любовь Ганина, один из учредителей предприятия (ее племянник Сергей Попов стоял у истоков основания завода). Как выяснилось позже, она это сделала незаконно.

Владимир Сверчков вернул себе место директора через суд, однако ему все еще приходится решать многие вопросы, отвечать на вопросы прокурора и возвращать долги.

Осенью 2018 года департамент лесного комплекса проверил "Устьелес". Заключение получилось строгим, но на предприятии на эти проверки смотрят оптимистично. Ведь по правилам реализации инвестпроекта им нельзя отставать от графика больше, чем на год, а на данный момент таких отставаний нет.

- При проведении совместной контрольной проверки установлено, что инвестором не созданы производственные мощности по выпуску древесного угля, пиломатериалов, топливных гранул и не приобретено соответствующее технологическое оборудование. В адрес ООО «Устьелес» направлено предписание о необходимости устранения нарушений реализации инвестиционного проекта, - сообщил осенью департамент лесного комплекса.

Спустя несколько месяцев "Устьелес" исправил ошибки. На данный момент завод не наладил только производство топливных гранул.

"Биоэнергетика".

Рядом с "Устьлесом" реализуется еще один инвестпроект другой фирмы - ООО "Биоэнергетика".

В рамках этого инвестпроекта планировалось строительство предприятия по комплексной переработке древесины. Завод находится на смежной территории с "Устьелесом". Когда последним управлял нелегитимный директор, охрана заблокировала доступ представителям "Биоэнергетики" на территорию. Вследствие этого реализация инвестпроекта была приостановлена, ни техника, ни строители не могли попасть участок. Затем над фирмой нависли долги. Техника была арестована, но почему-то оказалась на базе Сергея Попова. Чтобы ее вернуть, Владимиру Сверчкову пришлось в срочном порядке выплатить 50 миллионов рублей ярославским фирмам. По словам Владимира Сверчкова, природу возникновения данных задолженностей еще надо выяснить, ведь он почти год не мог заниматься фирмами, пока шли суды.

- В ходе контрольной проверки установлено, что инвестор до настоящего времени не приступил к установке оборудования по производству фанеры — оборудование приобретено, но находится на ответственном хранении у производителя в Ярославле. Установка, пусконаладочные работы и запуск производства запланированы инвестором до конца декабря 2018 года. Вместо строительства объектов лесопильного производства инвестором принято решение разместить деревообрабатывающее оборудование в цехе по производству фанеры. Наблюдается отставание и в объемах заготовки сырья. В случае выявления отставания от графика на срок более одного года, руководству будет направлено предписание об устранении нарушений, - отчитался областной департамент лесного комплекса осенью 2018 года.

Очередная проверка "Устьелеса" и "Биоэнергетики" состоялась 25 января. Отставаний от сроков более чем на год на предприятиях нет. Сейчас "Биоэнергетика" монтирует оборудование для производства фанеры и лесопильное оборудование, осталось докупить только щепорубильную машину для безотходного производства.