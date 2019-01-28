Вологодские приставы удержали в 2018 году более полумиллиарда рублей из пенсий жителей

28.01.2019 [Общество]

1,69 млрд рублей удержано из пенсий жителей Вологодской области в 2018 году. Из них 543,3 млн рублей  — по исполнительным документам, поступившим от службы судебных приставов (алименты, просроченные кредиты, коммунальные платежи, штрафы).

Еще 525,578 млн рублей из пенсий вологжан направлено на их содержание в социальных учреждениях (интернатах, домах престарелых и др.).

- В социальное учреждение, которое заключает договор с пенсионером, может быть перечислено не более 75% от его  среднедушевого дохода. Удержания из пенсии осуществляются по личному заявлению гражданина. – сообщили в отделении ПФ РФ по Вологодской области.

По исполнительным документам может быть удержано не более 50% от размера пенсии. В отдельных случаях — до 70% (при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении вреда, причиненного преступлением).

Тэги: пенсии, приставы

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