Вологодские приставы удержали в 2018 году более полумиллиарда рублей из пенсий жителей

1,69 млрд рублей удержано из пенсий жителей Вологодской области в 2018 году. Из них 543,3 млн рублей — по исполнительным документам, поступившим от службы судебных приставов (алименты, просроченные кредиты, коммунальные платежи, штрафы).

Еще 525,578 млн рублей из пенсий вологжан направлено на их содержание в социальных учреждениях (интернатах, домах престарелых и др.).

- В социальное учреждение, которое заключает договор с пенсионером, может быть перечислено не более 75% от его среднедушевого дохода. Удержания из пенсии осуществляются по личному заявлению гражданина. – сообщили в отделении ПФ РФ по Вологодской области.

По исполнительным документам может быть удержано не более 50% от размера пенсии. В отдельных случаях — до 70% (при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении вреда, причиненного преступлением).