Россия потратит 2 млрд евро на модернизацию железных дорог на Кубе

27.01.2019 [Общество]

РФ поможет Кубе восстановить железные дороги и уйти от нефтяной зависимости на фоне ситуации в Венесуэле. Об этом сообщил вице-премьер Юрий Борисов по итогам встречи с зампредом Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

"Мы продвинулись в проекте модернизации железных дорог Кубы. Стоимость проекта - почти 2 млрд евро, 7 лет. Договорились разбить его на два этапа: оптимизировать необходимые кредитные ресурсы для реализации проекта. Думаю, что в ближайшее время выйдем на реализацию", - цитирует Борисова Интерфакс.

Он рассказал, что РФ также будет заниматься модернизацией энергетической отрасли Кубы, для чего будет разработана соответствующая программа до 2030 года.

Как сообщает Newsru.com, ранее Россия списала Гаване долги на общую сумму в 31 миллиард долларов. Это примерно треть от общей суммы списанных долгов за последние 10 лет: 20 миллиардов долларов долга было списано африканским странам, а еще 71,5 млрд долларов - другим странам. Помимо Кубы в лидерах оказались Ирак и Афганистан, которым простили по 12 миллиардов долларов долга, а также КНДР - 9,87 млрд долларов.

Кроме того, управление делами президента РФ выбрало компанию, которая проведет ремонт и восстановительные работы золотого покрытия Национального Капитолия в кубинской Гаване. За почти полтора года работ подрядчик получит более 642 миллионов рублей вместо первоначально планировавшихся 20 миллионов. Еще более 10 млн рублей из российского бюджета выделено на контроль качества работ по золочению купола.

Тэги: Куба, долги

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