Череповецкая «Северсталь» проиграла подмосковному «Витязю»

27.01.2019 [Спорт]

В рамках Регулярного чемпионата КХЛ "Северсталь" встречалась с "Витязем" из Московской области. Матч прошел в Подольске.

Череповчане вели счет в три шайбы к 25-й минуте матча после голов Джеффа Кинрейда, Владислава Кодолы и Сергея Монахова. Однако потом пропустили пять шайб подряд в свои ворота. Результат матча - 5:3 в пользу команды из Подмосковья.

Взять реванш за столь это поражение у череповецкой команды будет шанс 28 января, когда «Северсталь» и «Витязь» встретятся снова, но уже в Череповце.

Тэги: хоккей

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