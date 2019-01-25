В Вологде пропала 16-летняя девушка

В Вологде пропала 16-летняя Евгения Иванова, полиция и волонтеры ведут поиск. Информацию о поисках девушки Newsvo подтвердили в пресс-службе УМВД по Вологодской области.

Известно, что Евгения ушла из дома 22 января и не вернулась. По информации поисково-спасательного отряда ЮК-СПАС, она может находиться за пределами Вологодской области и передвигаться автостопом с молодым человеком.

На вид Евгении 15-16 лет, рост около 160 см, глаза темно-карие, худощавого телосложения, на правом предплечье татуировка в виде оленя.

Была одета в темно-синюю куртку с капюшоном; белый плюшевый шарф; черные джинсы; белые кроссовки.

При себе у нее был серо-коричневый рюкзак с одеждой, айфон.

Всем, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Евгении Ивановой, просят сообщить по тел.: 02; 102 - полиция; 8-921-129-88-80 и 8-921-060-66-56 - координаторы.