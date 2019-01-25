В Череповце 26 января пройдет открытый турнир по метанию ножей и топоров
26 января, в субботу, в тире на проспекте Победы, 5а в Череповце пройдет открытый турнир по спортивному метанию ножа и топора.
Мужчины и женщины будут метать ножи на дистанциях три, пять, семь метров. На каждой из дистанций спортсмен может использовать 3 ножа и сделать по 2 пробных броска и 10 зачетных бросков. На выполнение каждой серии бросков спортсмену дается 1 минута.
Также спортсмены посоревнуются в дисциплинах «Дуэль» (женщины и мужчины совместно); и «ПирамМмида» (женщины и мужчины раздельно).
Призеров и победителей в абсолютном первенстве у мужчин и женщин определят по сумме трех классических дистанций.
Для участия в турнире нужно взять с собой паспорт и медицинский страховой полис. Положение о соревнованиях размещено в группе соревнований «ВКонтакте».
Регистрация на турнир начнется в 9.30.