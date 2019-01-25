В Вологде появилось два новых территориальных общественных самоуправления

25.01.2019 [Общество]

Границы территориальных самоуправлений «Охмыльцево» и «Клубова» утвердили депутаты Вологодской городской Думы. ТОСам предстоит еще определить председателей на выборной конференции. По планам, полноценная работа самоуправлений начнется в феврале. 

Как сообщают в администрации города Вологды, к новому ТОСу «Охмыльцево» будут относиться жители домов в границах улиц Галактическая, Гагарина, Окружного шоссе (четная сторона) и Родниковой набережной. ТОС «Клубова» объединит вологжан, проживающих на одноименной улице. 

"Охмыльцево - это на сегодняшний день один из активно развивающихся микрорайонов города с большим количеством молодых семей, строящимися новыми объектами социальной инфраструктуры. По решению и при поддержке губернатора области Олега Кувшинникова на улице Возрождения строится детский сад на 350 мест, также главой региона заявлено о возведении в этом районе еще одного дошкольного учреждения и новой школы. Это поручения, данные Олегом Кувшинниковым в рамках апрельского Градостроительного совета", - комментируют в администрации города. 

Активисты Охмыльцево уже вместе с городскими властями контролируют ход работ в строящемся детском саду № 117 «Капелька», участвуют во встречах с подрядчиком. Одной из первых задач созданного ТОСа «Охмыльцево» станет выбор дизайна дошкольного учреждения.  

В областной столице на сегодняшний длень действует 33 ТОСа с учетом вновь созданных. Они объединяют жителей для решения задач по всестороннему развитию территорий совместно с администрацией города Вологды.

Тэги: ТОСы

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