Мастер-класс по валянию из шерсти пройдет в Вологодском музее-заповеднике 2 февраля

Панно с синичкой из разноцветной шерсти изготовят участники мастер-класса, который пройдет 2 февраля в экспозиции отдела природы Вологодского музея-заповедника. Занятие для взрослых и детей проведет народный мастер художественных промыслов Жанна Вересова.

- С 11:00 до 14:00 в экспозиции отдела природы сотрудники музея будут проводить занимательные конкурсы, связанные с персонажами произведений Виталия Бианки. Ребята разгадают кроссворд «Птички-сестрички» и помогут птенцам-подкидышам, а также узнают, чем обычный календарь отличается от лесного,- сообщает пресс-служба музея-заповедника.

Участие в программе – по музейному билету (100 рублей – взрослый, 50 рублей – льготный, дошкольники – бесплатно). Стоимость участия в мастер-классе – 200 рублей. Записаться на мастер-класс можно по телефону: (8172) 72-99-82.