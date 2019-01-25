Гордума Вологды ограничила площадь торговых центров в зонах малоэтажной застройки
Новые правила землепользования и застройки утвердили на сессии депутаты Гордумы Вологды. Сессия состоялась накануне, сообщает пресс-служба городской администрации.
В зоне малоэтажной застройки возводить ТЦ теперь можно только площадью не более 1,5 тысяч кв. метров, в кварталах со среднеэтажными и многоэтажными домами – не более 5 тыс. кв. метров. Вновь построенные нежилые объекты могут быть не выше трех этажей.
Согласно документу, нежилые, то есть торговые и административные объекты, в жилых микрорайонах теперь могут занимать не более 50 % застройки. Ранее это цифра достигала 90%.
Запрещается размещать в жилых зонах промышленные предприятия, а также складские организации IV-V классов опасности, складов, в том числе оптовой и мелкооптовой торговли.
Размер земельного участка для строительства жилых многоэтажек должен быть не меньше 0,15 га. Новый норматив позволит избежать возведения высотных многоквартирных зданий на маленьком отрезке земли, а значит, к нехватке парковок и к нехватке места для придомовой инфраструктуры.
По просьбе жителей депутаты одобрили введение новой территориальной зоны- зоны застройки индивидуальными жилыми домами. Она занимает территорию, ограниченную улицами Заречной, Добролюбова, Полярной, Образцова, Ольховой, Самойло, а также переулком Заречным.
Изменения затронули и зеленые зоны (категория P-1). На таких общественных пространствах: в парках, садах, скверах, на бульварах - теперь нельзя возводить учреждения культуры, спорта, общественного питания, розничной торговли, развлекательные центры, автостоянки.
- К нам поступали многочисленные обращения жителей Вологды с тем, чтобы зеленая зона оставалось исключительно местом отдыха, и мы их учли. Относительно всех принятых сегодня правил могу сказать, что они имеют целью сделать проживание вологжан максимально комфортным, а для недобросовестных застройщиков - закрыть все, так называемые, лазейки. Во время разработки мы приняли во внимание опыт 12 регионов страны. Правила разработаны в соответствие с действующим законодательством, в том числе изменениями в Градостроительный кодекс, - прокомментировал Заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента градостроительства Анатолий Баранов.