Гордума Вологды ограничила площадь торговых центров в зонах малоэтажной застройки

25.01.2019 [Происшествия]

Новые правила землепользования и застройки утвердили на сессии депутаты Гордумы Вологды. Сессия состоялась накануне, сообщает пресс-служба городской администрации. 

В зоне малоэтажной застройки возводить ТЦ теперь можно только площадью не более 1,5 тысяч кв. метров, в кварталах со среднеэтажными и многоэтажными домами – не более 5 тыс. кв. метров. Вновь построенные нежилые объекты могут быть не выше трех этажей. 

Согласно документу, нежилые, то есть торговые и административные объекты, в жилых микрорайонах теперь могут занимать не более 50 % застройки. Ранее это цифра достигала 90%.

Запрещается размещать в жилых зонах промышленные предприятия, а также  складские организации IV-V классов опасности, складов, в том числе оптовой и мелкооптовой торговли. 

Размер земельного участка для строительства жилых многоэтажек  должен быть не меньше 0,15 га. Новый норматив позволит избежать возведения высотных многоквартирных зданий на маленьком отрезке земли, а значит, к нехватке парковок и к нехватке места для придомовой инфраструктуры.

По просьбе жителей депутаты одобрили введение новой территориальной зоны- зоны застройки индивидуальными жилыми домами. Она занимает территорию, ограниченную улицами Заречной, Добролюбова, Полярной, Образцова, Ольховой, Самойло, а также переулком Заречным.

Изменения затронули и зеленые зоны (категория P-1). На таких общественных пространствах: в парках, садах, скверах, на бульварах - теперь нельзя возводить учреждения культуры, спорта, общественного питания, розничной торговли, развлекательные центры, автостоянки.

- К нам поступали многочисленные обращения жителей Вологды с тем, чтобы зеленая зона оставалось исключительно местом отдыха, и мы их учли. Относительно всех принятых сегодня правил могу сказать, что они имеют целью сделать проживание вологжан максимально комфортным, а для недобросовестных застройщиков - закрыть все, так называемые, лазейки. Во время разработки мы приняли во внимание опыт 12 регионов страны. Правила разработаны в соответствие с действующим законодательством, в том числе изменениями в Градостроительный кодекс, - прокомментировал Заместитель Мэра Вологды, начальник Департамента градостроительства Анатолий Баранов.

Тэги: торговые сети, магазины, правила, благоустройство

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