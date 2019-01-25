В Тотьме следователи вычислили убийцу 85-летней женщины по запаху

В Тотьме запаховая экспертиза помогла следователям доказать причастность 43-летнего мужчины к гибели пенсионерки.

Тело 85-летней женщины было обнаружено в ее квартире 3 мая 2018 года сотрудником социальной службы. Та предположила, что тотьмичка скончалась в силу своих преклонных лет, однако специалисты-медики обнаружили на шее погибшей следы удушения.

Под подозрение в причастности к убийству попал ранее судимый 43-летний мужчина, который в майские праздники гостил у матери - соседки погибшей женщины. 10 мая его задержали в Вологде. Однако свою причастность к преступлению мужчина отрицал. Следствие по делу длилось несколько месяцев.

- Полученные у задержанного образцы следователи-криминалисты СК России направили вместе с изъятым платком, которым женщина была задушена, столичным экспертам. Проведенные исследования выявили на платке устойчивые запаховые следы 43-летнего подозреваемого,- сообщается на сайте регионального СК.

Следствием и судом установлено, что в ночь на 3 мая 2018 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на 85-летнюю женщину в ее собственной квартире в городе Тотьме. Сначала подозреваемый нанес пенсионерке побои, а потом задушил потерпевшую платком, снятым с ее головы.

Суд назначил мужчине наказание в виде 9,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.