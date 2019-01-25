Три человека пострадали в столкновении ВАЗа и «Шкоды» на Окружном шоссе в Вологде

В Вологде на Окружном шоссе столкнулись ВАЗ и «Шкода»: три человека получили травмы. ДТП произошло накануне в 16.55 возле дома №11А.

48-летний мужчина за рулем ВАЗа, выезжая с прилегающей территории, не уступил дорогу «Шкоде Октавия», произошло столкновение, сообщает городской отдел ГИБДД,

В результате аварии 27-летняя пассажирка иномарки получила ушиб грудной клетки, у водителя ВАЗа ушибленные раны головы и черепно-мозговая травма, водитель иномарки получил ушиб шейного отдела позвоночника и грудины.