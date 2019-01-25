Суд обязал череповчанку вернуть в бюджет 408 тысяч материнского капитала

В Череповце суд обязал местную жительницу вернуть в бюджет 408 тысяч рублей, полученные ей в качестве материнского капитала.

Как сообщает прокуратура Вологодской области, в 2014 году 24-летняя череповчанка получила государственный сертификат на материнский (семейный) капитал в связи с рождением второго ребенка.

В апреле 2017 года она обратилась в пенсионный фонд, чтобы оплатить капиталом приобретенную по договору купли-продажи комнату.

- Однако после направления денежных средств на оплату приобретенной комнаты, долевую собственность на несовершеннолетних детей не оформила, не имея намерения улучшать жилищные условия, продала жилое помещение, что повлекло нецелевое использование средств материнского капитала и ущемление прав несовершеннолетних, - сообщает прокуратура.

Прокуратурой района в Череповецкий районный суд был направлен иск с требованием взыскать с женщины в бюджет пенсионного фонда Российской Федерации 408 026 рублей, выданные в качестве средств материнского (семейного) капитала. Иск был удовлетворен.