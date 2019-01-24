В Череповце клиенту салона сотовой связи незаконно приписали в кредитный договор на телефон смарт-часы

В Череповце полицейские подтвердили мошенничество при заключении кредитного договора в салоне сотовой связи. Клиенту незаконно приписали в договор на телефон смарт-часы, при самы часы забрал себе сотрудник салона.

37-летний череповчанин обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из салонов сотовой связи ему продали дорогостоящий сотовый телефон совместно со смарт-часами, которых он не покупал. Мужчина пояснил, что подписал в салоне документы на оформление кредита, а дома обнаружил отсутствие товарного чека, после чего решил прочитать подписанный договор. Оказалось, в условиях было указано, что помимо мобильного телефона в комплекте прилагаются и смарт-часы, но этот гаджет ему не выдали. Когда обманутый клиент обратился на следующий день в салон, молодого человека, который оформлял документы, не было, а другой специалист по продажам не смог ничего пояснить.

Как сообщает областнео УМВД, обманувшим клиента оказался 25-летний череповчанин:

- При допросе в отделе полиции молодой человек пояснил, что обманул покупателя и включил в договор рассрочки гаджет за 6000 рублей, который впоследствии присвоил себе.

В отношении сотрудника салона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».