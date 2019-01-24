В Череповце клиенту салона сотовой связи незаконно приписали в кредитный договор на телефон смарт-часы

24.01.2019 [Происшествия]

В Череповце полицейские подтвердили мошенничество при заключении кредитного договора в салоне сотовой связи. Клиенту незаконно приписали в договор на телефон смарт-часы, при самы часы забрал себе сотрудник салона.

37-летний череповчанин обратился в полицию с заявлением о том, что в одном из салонов сотовой связи ему продали дорогостоящий сотовый телефон совместно со смарт-часами, которых он не покупал. Мужчина пояснил, что подписал в салоне документы на оформление кредита, а дома обнаружил отсутствие товарного чека, после чего решил прочитать подписанный договор. Оказалось, в условиях было указано, что помимо мобильного телефона в комплекте прилагаются и смарт-часы, но этот гаджет ему не выдали. Когда обманутый клиент обратился на следующий день в салон, молодого человека, который оформлял документы, не было, а другой  специалист по продажам не смог ничего пояснить.

Как сообщает областнео УМВД, обманувшим клиента оказался 25-летний череповчанин:

- При допросе в отделе полиции молодой человек пояснил, что обманул покупателя и включил в договор рассрочки гаджет за 6000 рублей, который впоследствии присвоил себе.

В отношении сотрудника салона возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Тэги: мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Владелец "Золотого ключика" сдает в аренду почти все свои помещения в Вологде
Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников
"Вологодский конвой шутить не любит"
Три пьяные жительницы Кадуя до смерти избили 50-летнюю женщину
В Вологодском районе на грузовик упала балка строящегося моста: водитель погиб
В Вологодском районе водитель «Митсубиси» врезался в фуру и погиб
Прокуратура: покупать мусорные баки на контейнерные площадки обязан региональный оператор
Житель Шекснинского района убил жену, выстрелил в полицейского и покончил с собой
Четыре жителя Череповца "заработали" более 20 млн рублей на незаконной банковской деятельности
В Вологде ищут 27-летнего молодого человека, пропавшего 10 января
23.01.2019 [Общество]

Newsvo предлагает вологжанам посчитать свой мусор и проводит акцию «Вынос мусора»

2850
1

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце клиенту салона сотовой связи незаконно приписали в кредитный договор на телефон смарт-часы
В Череповце задержали пьяного водителя грузовика с наркотиками
Прокуратура проверяет обоснованность установленного в Вологодской области тарифа на вывоз мусора
Вологодский драмтеатр объявил конкурс на лучшую пьесу
Камерный театр Вологды планирует переехать в новое здание на улице Мира к лету 2019 года
Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому «Спартаку»
Жителя Кичменгско-Городецкого района, который убил знакомого и спрятал тело на свалке, приговорили к 7,5 годам колонии
 
22.01.2019 [Общество]

"Вологодский конвой шутить не любит"

9192
0
24.01.2019 [БлогоVO]

Мне страшно подумать, сколько бабушек после работы этой фирмы не почувствуют утечку газа

804
0
23.01.2019 [Обзор Прессы]

Подозреваемый в жестоком убийстве женщины из Шексны неоднократно ей угрожал

1723
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика