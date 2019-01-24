В Череповце задержали пьяного водителя грузовика с наркотиками

24.01.2019 [Происшествия]

Накануне вечером в Череповце задержали водителя грузовика.

Поведение мужчины и совершаемые им маневры насторожили одного из проезжавших мимо водителей. Он сообщил в полицию, что на улице Сталеваров грузовик едет с нарушением ПДД. а его водитель находится в неадекватном состоянии. Полицейские обнаружили машину недалеко от одного из спортивных комплексов - водитель МАЗа пытался выехать задним ходом из тупиковой зоны. При проверке документов патрульные установили, что 26-летний череповчанин пользовался грузовиком с нарушением правил страховки. Для составления протокола полицейские пригласили его проследовать с ними в служебный автомобиль.

- Во время разговора со стражами правопорядка нарушитель вел себя странно, его речь была заторможенной и невнятной, на лицо имелись признаки опьянения, к тому же череповчанин несколько раз засыпал в патрульном автомобиле. От предложенного медицинского освидетельствования он отказался. - сообщает УМВД по Череповцу.

Заподозрив, что нарушитель может находиться в состоянии наркотического опьянения, сотрудники полиции в присутствии понятых досмотрели машину и личные вещи водителя. В пачке из-под сигарет был обнаружен небольшой пластиковый контейнер, в котором был полимерный пакет с кристаллообразным веществом белого цвета. Согласно заключению эксперта, это наркотическое средство синтетического происхождения метилэфедрон общей массой 0,347 грамма.

В отношении водителя возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств и психотропных веществ».

- УМВД России по г. Череповцу благодарит гражданина, своевременно сообщившего о правонарушении на дороге. Благодаря его помощи и оперативным действиям сотрудников отдела ГИБДД УМВД России по г. Череповцу, удалось избежать возможных ДТП и задержать злоумышленника. Вероятность совершения дорожно-транспортного происшествия водителем в состоянии опьянения была очень высока, - сообщает УМВД по Череповцу.

Тэги: наркотики, пьяные водители

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