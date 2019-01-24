Череповецкая «Северсталь» проиграла московскому «Спартаку»

Хоккеисты «Северстали» накануне встречались в матче Регулярного чемпионата КХЛ с московским «Спартаком».

К середине первого периода череповецкий клуб проигрывал со счётом 0:2. После этого тренерский штаб «Северстали» решился на смену вратаря, и вместо Сергея Коробова на лёд вышел Алексей Артамкин. Юрий Трубачев сократил отставание, Герман Грачев сравнял счёт - для 19-летнего форварда «Северстали» этот гол стал первым в КХЛ. А Дмитрий Марковин вывел череповчан вперед - 3:2.

Перелом в матче случился после удаления Дмитрия Марковина. Череповчане пропустили две шайбы. «Спартак» в течении 33х секунду дважды поразил ворота противника, установив окончательный счёт 4:3.

Напомним, что ранее "Северсталь" одержала шесть побед подряд.

Впереди у череповецкого клуба два матча подряд против подмосковного «Витязя» - 25 января в Подольске и 28 января в Череповце.

