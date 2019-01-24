Жителя Кичменгско-Городецкого района, который убил знакомого и спрятал тело на свалке, приговорили к 7,5 годам колонии

В Кичменгско-Городецком районе вынесли приговор 22-летнему местному жителю, который во время ссоры убил знакомого, а потом спрятал тело на свалке древесных отходов.

Как ранее сообщал Newsvo, трагедия произошла в ночь с 26 на 27 августа 2017 года по дороге из поселка Югский в Кичменгский Городок. Между 22-летним подсудимым и его 42-летним знакомым, которые ехали на автомашине «ВАЗ-21093» в состоянии алкогольного опьянения, произошла ссора на почве личной неприязни. В итоге молодой человек остановил автомобиль, а его приятель, высказывая оскорбления и угрозы, схватил отвертку и попытался ею ударить оппонента. В ответ на это водитель ВАЗа сначала в автомобиле, а потом и на улице избивал мужчину до тех пор, пока тот, упав на землю, не потерял сознание.

- После чего подсудимый переместил мужчину в багажник автомобиля и увез в лесной массив в район свалки отходов деревообработки, где и оставил потерпевшего в бессознательном состоянии. Затем молодой человек вернулся на место преступления из поселка Югский на автомашине «КАМАЗ - 4310» с гидроманипулятором, с помощью которой закрыл труп значительным объемом отходов деревообработки. После чего с места преступления скрылся, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Кичменгско-Городецкий районный суд Вологодской области назначил молодому человеку наказание в виде 7,5 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 2 года 13 дней. Известно, что на момент совершения преступления у 22-летнего мужчины была непогашенная судимость.

Суд взыскал с убийцы в пользу брата потерпевшего расходы на похороны и компенсацию морального вреда в размере 829 085 рублей, а также судебные издержки в федеральный бюджет в размере 17 411 рублей.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.