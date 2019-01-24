Житель Великого Устюга, расставшись с девушкой, выложил в соцсеть ее фото в обнаженном виде

24.01.2019 [Происшествия]

В Великом Устюге возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего местного жителя, выложившего фото обнаженной подруги в социальной сети.

По версии следствия, подозреваемый сфотографировал обнаженную 26-летнюю девушку тайно, а когда они расстались и восстановить их отношения ему не удалось, мужчина в декабре 2018 – январе 2019 года опубликовал фотографии девушки на своей личной странице в соцсети без ее согласия.

В отношение мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.137 УК РФ (Нарушение неприкосновенности частной жизни).

 

Тэги: соцсети, месть

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