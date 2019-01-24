В Чагодощенском районе приговорили к условному сроку охотника, незаконно убившего лося

24.01.2019 [Происшествия]

Охотника из Чагодощенского района, незаконно убившего лося в октябре 2018 года, приговорили к условному сроку.

 40-летний житель поселка Чагоды в октябре 2018 года занимался незаконной охотой в районе деревни Пустынь. Мужчина убил лося, а затем разделил мясо животного при помощи топора и ножа на части, загрузил в принадлежащий ему автомобиль и отвез к себе домой.

Сумму ущерба государству оценили в 240 тысяч рублей. В отношении охотника возбудили уголовное дело по ч.2 ст.258 УК РФ (незаконная охота с причинением особо крупного ущерба).

Как сообщает прокуратура по Вологодской области, в судебном заседании подсудимый полностью признал свою вину и полностью возместил причиненный преступлением ущерб.

Ему назначили наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Приговор суда в законную силу не вступил.

Тэги: охота, лоси

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