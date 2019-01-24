В Грязовце следователи проводят проверку по факту гибели в семье 3-месячного младенца

В Грязовце следователи устанавливают обстоятельства гибели 3-месячной девочки. Тело ребенка без видимых телесных повреждений обнаружено в квартире по месту жительства ее семьи 22 января.

Согласно предварительным результатам судебно-медицинских исследований от 23 января, смерть ребенка наступила в результате диффузной внутричерепной травмы. В связи с этим следователями по данному факту незамедлительно возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

- Как удалось установить в ходе первоначальных следственных действий, 24-летняя мать грудного ребенка, уйдя из дома в поликлинику, оставила девочку и ее 2-летнюю сестру под присмотром находившегося в гостях 13-летнего племянника. Пока женщина отсутствовала, подросток сообщил в переписке с родственниками, что 3-месячная девочка умерла. Следователи выяснили обстоятельства, свидетельствующие о необходимости проведения мальчику психолого-психиатрической экспертизы, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Сам мальчик рассказал, что заботился о ребенке, укачивал и прижимал к себе. Только спустя некоторое время он обнаружил, что ребенок не подает признаков жизни, о чем сообщил родственникам.

Исходя из указанных обстоятельств, анализа причин и условий произошедшего, в отношении матери погибшего ребенка возбуждено уголовное дело об оставлении в опасности (ст.125 УК РФ).