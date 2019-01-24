Бригада череповецких врачей выедет в районы Вологодской области, чтобы обследовать детей с инвалидностью

24.01.2019 [Общество]
Бригада череповецких врачей выедет в районы Вологодской области, чтобы обследовать детей с инвалидностью

Новый автомобиль, оборудованный подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья, купили для реабилитационного центра «Преодоление» в Череповце. Теперь на его базе будет реализован новый социальный проект  «Мобильный офис для семей с детьми-инвалидами», сообщает пресс-служба областного правительства.

- Проект «Мобильный офис для семей с детьми-инвалидами» позволит охватить все муниципальные районы области услугами квалифицированных специалистов мобильной бригады: логопеда, дефектолога, социального педагога, психолога, инструктора по адаптивной физкультуре, специалиста по ранней помощи. Также его цель - привлечь к данной деятельности волонтеров и представителей общественных организаций, - говорится в сообщении.

На покупку автомобиля, который позволит команде специалистов выезжать в самые отдаленные уголки области, выделено 1,4 млн. рублей из областного бюджета. Кроме того, приобретено дополнительное реабилитационное и диагностическое оборудование.

В Вологодской области проживает более 4700 детей с инвалидностью, около 3 тысяч из которых живут в районах. В результате реализации этого проекта более 500 детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, проживающих в отдаленных муниципалитетах, пройдут диагностическое обследование. Семьи с детьми с инвалидностью также получат целый комплекс социальных услуг. Более тысячи семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, получат социальное сопровождение и будут обучены методам и приемам развития ребенка в домашних условиях.

Услугами реабилитационного центра «Преодоление» ежегодно пользуются более 1,2 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Из них более 300 – дети из муниципальных образований области. Более подробно об услугах центра можно узнать на его странице в соцсети.

Тэги: инвалиды
Фото: vk.com/preodoleniecher

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Владелец "Золотого ключика" сдает в аренду почти все свои помещения в Вологде
Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников
"Вологодский конвой шутить не любит"
Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах
Три пьяные жительницы Кадуя до смерти избили 50-летнюю женщину
В Вологодском районе на грузовик упала балка строящегося моста: водитель погиб
В Вологодском районе водитель «Митсубиси» врезался в фуру и погиб
Прокуратура: покупать мусорные баки на контейнерные площадки обязан региональный оператор
Житель Шекснинского района убил жену, выстрелил в полицейского и покончил с собой
Четыре жителя Череповца "заработали" более 20 млн рублей на незаконной банковской деятельности
24.01.2019 [БлогоVO]

А землю в центре города ему просто подарили

687
0
23.01.2019 [БлогоVO]

У нас такие не живут!

1678
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Великого Устюга, расставшись с девушкой, выложил в соцсеть ее фото в обнаженном виде
В Чагодощенском районе приговорили к условному сроку охотника, незаконно убившего лося
В Грязовце следователи проводят проверку по факту гибели в семье 3-месячного младенца
Бригада череповецких врачей выедет в районы Вологодской области, чтобы обследовать детей с инвалидностью
В Соколе открылся виртуальный концертный зал
«Дом цветов» в Вологде оштрафовали на 10 тысяч рублей за продажу статуэток Ждуна
26 почтовых отделений в Вологодской области адаптируют в 2019 году для посетителей с ОВЗ
 
22.01.2019 [Общество]

"Вологодский конвой шутить не любит"

8109
0
24.01.2019 [БлогоVO]

Антон Комолов(папа) и Илья Залесский (Яндекс). Чему учить ребёнка уже сейчас?

37
0
23.01.2019 [Обзор Прессы]

Подозреваемый в жестоком убийстве женщины из Шексны неоднократно ей угрожал

1217
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика