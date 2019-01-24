Бригада череповецких врачей выедет в районы Вологодской области, чтобы обследовать детей с инвалидностью

Новый автомобиль, оборудованный подъемником для людей с ограниченными возможностями здоровья, купили для реабилитационного центра «Преодоление» в Череповце. Теперь на его базе будет реализован новый социальный проект «Мобильный офис для семей с детьми-инвалидами», сообщает пресс-служба областного правительства.

- Проект «Мобильный офис для семей с детьми-инвалидами» позволит охватить все муниципальные районы области услугами квалифицированных специалистов мобильной бригады: логопеда, дефектолога, социального педагога, психолога, инструктора по адаптивной физкультуре, специалиста по ранней помощи. Также его цель - привлечь к данной деятельности волонтеров и представителей общественных организаций, - говорится в сообщении.

На покупку автомобиля, который позволит команде специалистов выезжать в самые отдаленные уголки области, выделено 1,4 млн. рублей из областного бюджета. Кроме того, приобретено дополнительное реабилитационное и диагностическое оборудование.

В Вологодской области проживает более 4700 детей с инвалидностью, около 3 тысяч из которых живут в районах. В результате реализации этого проекта более 500 детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, проживающих в отдаленных муниципалитетах, пройдут диагностическое обследование. Семьи с детьми с инвалидностью также получат целый комплекс социальных услуг. Более тысячи семей, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ОВЗ, получат социальное сопровождение и будут обучены методам и приемам развития ребенка в домашних условиях.

Услугами реабилитационного центра «Преодоление» ежегодно пользуются более 1,2 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья и их родители. Из них более 300 – дети из муниципальных образований области. Более подробно об услугах центра можно узнать на его странице в соцсети.