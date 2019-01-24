В Соколе открылся виртуальный концертный зал

24.01.2019 [Культура]

Виртуальный концертный зал на 200 мест открылся в Соколе на базе кадетской школы-интерната. Там можно будет увидеть онлайн-трансляции концертов классической музыки с лучших площадок страны.

Так, в день открытия, 22 января, сокольчане посмотрели прямую трансляцию из столичного концертного зала имени Петра Чайковского музыкальной программы «Зимние грезы. Песочная анимация» в исполнении государственного симфонического оркестра «Новая Россия».

Зал был оборудован в рамках проекта Министерства культуры «Всероссийский виртуальный концертный зал», который реализуется в 11 регионов России.

Сейчас в Вологодской области работают шесть виртуальных концертных площадок: в Вологодской областной филармония имени Валерия Гаврилина на 196 мест, в Череповецком доме-интернате для престарелых и инвалидов №1 на 60 мест, в Областном специальном доме для одиноких престарелых в Молочном на 210 мест, в Великоустюгской детской школе искусств на 143 места, в Тарногской детской школе искусств на 100 мест, в Верховажском районном центре традиционной народной культур на 54 места.

До конца 2019 года виртуальные концертные залы также появятся в детской школе искусств Вытегры и Вологодском областном колледже культуры и туризма в Кириллове.

Тэги: виртуальный концертный зал

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