«Дом цветов» в Вологде оштрафовали на 10 тысяч рублей за продажу статуэток Ждуна

«Дом цветов» в Вологде обязали выплатить 10 тысяч рублей обладателю авторских прав на рисунок «Ждун» - фирме «Си Ди Лэнд Контакт». Соответствующее решение было принято 15 января арбитражным судом Вологодской области.

Как пояснили Newsvo в пресс-службе суда, в магазине продавали статуэтки Ждуна, и это, как признали в ООО «Си Ди Лэнд Контакт», нарушило их «исключительные авторские права» на использование рисунка.

Всего на сегодняшний день судом рассмотрено 14 дел по обращениям фирмы, связанным со Ждуном, общая сумма взысканий с различных юридических лиц в пользу ООО «Си Ди Лэнд Контакт» составила 120 000 рублей. На рассмотрении находятся еще семь дел, и количество поданных исков, как отмечают в суде, растет каждый день.