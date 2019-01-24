26 почтовых отделений в Вологодской области адаптируют в 2019 году для посетителей с ОВЗ

26 почтовых отделений в 12 районах Вологодской области, а также в Вологде, Великом Устюге, Грязовце и Череповце адаптируют для маломобильных посетителей в 2019 году.

Будут реконструированы отделения в Бабаевском, Белозерском, Вытегорском, Великоустюгском, Грязовецком, Кирилловском, Никольском, Нюксенском, Сокольском, Тотемском, Харовском, Чагодощенском районах.

Их оборудуют специальными зонами обслуживания с низкими барьерными стойками и удобными входными пандусами, рассчитанными на свободное передвижение людей на колясках внутри помещения. Почтовые отделения оснастят надписями, выполненными крупным шрифтом для слабовидящих людей.

С 2016 года в Вологодской области 70 отделений связи уже адаптировано для маломобильных посетителей, сообщает сайт правительства Вологодской области.