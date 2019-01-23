В Междуреченском районе мужчину приговорили к году колонии за ложный донос об угоне своего авто

23.01.2019 [Происшествия]

В Междуреченском районе вынесли приговор местному жителю, который, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение, заявил, что у него угнали машину, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Инцидент произошел 28 сентября 2018 года. Ночью пьяный мужчина пришел в опорный пункт отделения полиции в поселке Туровец  и заявил сотруднику полиции о якобы имевшем место факте угона его автомобиля «ВАЗ-2107» , написал заведомо ложное заявление о преступлении.  

- Однако, в ходе проведения проверки по данному сообщению установлено, что 28 сентября 2018 года Минин в состоянии алкогольного опьянения ехал за рулем своего автомобиля «ВАЗ-2107» и был остановлен сотрудником полиции. Желая избежать административного наказания, Минин скрылся с места совершения правонарушения, после чего сообщил сотрудникам полиции о факте угона автомобиля, - говорится в сообщении пресс-службы.

Междуреченский районный суд Вологодской области назначил мужчине наказание в виде лишения свободы на срок 1 год в исправительной колонии строгого режима, поскольку на момент совершения преступления у него была непогашенная судимость.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: пьяные водители, ложный донос

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