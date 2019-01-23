Депутат начал войну с очередями в Вологде

Депутат Законодательного собрания Вологодской области Антон Холодов на своей странице в социальной сети запустил опрос под названием #СтопЖдун, чтобы выяснить у вологжан, где самые больше очереди в городе.



«В какой очереди можно прочитать всю «Войну и мир» и не рассчитывать на то, что перелистнув последнюю страницу, ты, наконец, войдёшь в кабинет?», - пишет на своей страничке Холодов.

Банки, МФЦ, Ростелеком, поликлиники, стоматологии и больницы – всё это попало в списки жителей областной столицы.



«Почта - самые длинные. В поликлинике - когда как. От врача зависит. Некоторые хорошо и быстро принимают. А вот в Регистратуру тоже очень долго, так как этим работникам вообще на людей плевать, относятся ко всем с пренебрежением», - пишет в комментариях под постом Анастасия Чижова.



А с конца прошлой недели депутат публикует фотографии очередей в городских поликлиниках, стоматологиях, больницах и других учреждениях. Судя по фотографиям, самая большая проблема с очередями - в сфере здравоохранения.



«На самом деле, очереди – это такая же системная проблема в нашей стране, как и, скажем, дороги. - говорит Холодов. - Но я уверен, что эта проблема – решаемая. Мы же не видим огромных очередей в частных клиниках, а в государственных – даже если ты записался заранее, всё равно будешь сидеть в очереди. Вчера мы сфотографировали огромную очередь на водительскую медкомиссию, к наркологу, а ведь получение этой справки платное. Я считаю, что проблему надо решать. На самом деле, запустив этот "очередной" флешмоб, я не просто хотел выяснить настоящую ситуацию с очередями в городе, но дать таким образом пищу к размышлению руководителям организаций, разобраться в каждом отдельном случае, поговорить с руководителями учреждений, написать депутатские запросы.

Когда мы соберём полную информацию, то обязательно всё проанализируем и выясним причины. Может быть, где-то причина в недостатке кадров, а где-то на самом деле просто не хватает грамотного подхода к организации приёма граждан. И я очень надеюсь, что вместе мы сможем уменьшить количество очередей в Вологде».