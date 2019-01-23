В Вологде подожгли «Лексус»: ущерб составил 3 млн рублей

В Вологде вчера подожгли припаркованный возле дома №15 по улице Лермонтова «Лексус». Автомобиль 2018 года выпуска «Lexus LX 570» принадлежит частной фирме – ООО «Гремячий».

Сигнал о возгорании поступил в 19.50, через пять минут пожарные были на месте. В 20.02 пламя полностью потушили.

Как сообщает пресс-служба регионального УМЧС, огонь повредил пластиковые детали моторного отсека, лакокрасочное покрытие передних крыльев, капота, переднюю левую покрышку, лобовое остекление, остекление левой передней двери, оплавлено левое зеркало.

Причина пожара – поджог, ущерб оценили в 3 млн рублей.