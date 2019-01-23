С 1 февраля в поезде «Вологда-Москва» появится вагон с сидячими местами

В состав поезда №107/108 Вологда – Москва с 1 февраля будет включен вагон с местами для сидения. Стоимость проезда от 596 рублей, сообщает сайт «Северной железной дороги».

Поезд №107/108 Вологда – Москва - дневной. Он отправляется из Вологды ежедневно в 5:00 и прибывает в Москву в 11:45. Обратно из столицы поезд возвращается в 23:54.

Поезд курсирует двумя составами, включающими комфортабельные вагоны. В одном из вагонов оборудованы места для маломобильных пассажиров.