Newsvo предлагает вологжанам посчитать свой мусор и проводит акцию «Вынос мусора»

В Вологодской области - один из самых высоких тарифов на вывоз мусора в России и один из самых высоких в России нормативов на накопление отходов - 7,2 литра в сутки на человека. Эти показатели связаны. Если норматив будет ниже, то и тариф уменьшится.



"Мы сколько не гадим", - говорят вологжане. Поэтому мы и решили выяснить, сколько же мусора мы с вами производим на самом деле и сколько должны платить за него. Для этого в нашей группе "ВКонтакте" мы проводим народную антикоррупционную акцию #выносмусора



Суть акции в том, что мы просим вологжан фотографировать свой пакет с мусором перед тем, как вынести его на помойку (фотографию лучше сделать с ведром или каким-то предметом, чей объем или размер всем понятен). И указать, какой это объем, сколько дней собирали отходы, сколько человек в семье. Таким образом, можно понять сколько мусора на самом деле конкретная семья производит в день на человека.



Все фото и расчеты мы соберем вместе, проанализируем и передадим в приемную губернатора, антимонопольное ведомство, прокуратуру, профильные министерства и приемную президента РФ.



Акция продлится три недели. Ждем ваши фотоотчеты. Если хотите присоединиться к акции - вам сюда.