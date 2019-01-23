Вологда вышла в финал конкурса на звание столицы «Тотального диктанта-2019», сообщает официальный сайт организаторов акции.

Список финалистов поменялся за две недели до подведения итогов. Первоначально он выглядел так: Пенза, Ростов-на-Дону, Таллин, Ставрополь и Казань. Вологда заняла только седьмое место по количеству голосов.

- Команда прошедшего в финал Ставрополя по уважительной причине не сможет принять участие в церемонии финала и выбывает из борьбы. По правилам конкурса в финал приглашается команда, следующая в рейтинге. Шестой кандидат, Москва, по причине смены координатора также не может принимать участие в финале этого года, - сообщают организаторы «Тотального диктанта».

Столицу Тотального диктанта-2019 выберет экспертное жюри в Новосибирске на конференции «Динамические процессы в современном русском языке», которая пройдет с 29 января по 3 февраля.

Отметим, что в городе, получившем статус столицы «Тотального диктанта», 13 апреля диктовать текст будет его автор – Павел Басинский.