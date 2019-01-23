67-летний преподаватель Вологодского железнодорожного техникума подозревается в получении взяток

23.01.2019 [Происшествия]

Следователи возбудили уголовное дело о взяточничестве в отношении 67-летнего преподавателя Вологодского железнодорожного техникума. По версии следствия, мужчина получал денежные вознаграждения от студентов, а взамен ставил им положительные оценки на экзаменах и зачеты.  

- Как следует из материалов доследственной проверки, подозреваемый умышленно, из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, получал взятки за совершение заведомо незаконных действий в пользу взяткодателей, - сообщает Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

Мужчину поймали с поличным в понедельник, 21 января. Общая сумма полученных взяток пока не называется: устанавливаются все эпизоды совершенного преступления. Следствие по делу продолжается, специалисты устанавливают обстоятельства, а также причины и условия, способствовавшие совершению преступления.

Вологодский техникум железнодорожного транспорта  - филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра 1». 

Тэги: взятки, студенты, техникумы

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