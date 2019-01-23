58-летний мужчина погиб на пожаре в доме на Ершовской улице в Вологде

В Вологде вчера сгорел одноэтажный двухквартирный дом №32 на Ершовской улице. При разборе завалов обнаружили тело 58-летнего мужчины.

Как сообщает пресс-служба областного управления МЧС, сигнал о возгорании поступил в 12.54. Пожарные прибыли на место через 12 минут, полностью потушить пламя и ликвидировать последствия удалось только к 15.26. Площадь пожара составила 128 квадратных метров.

Из огня спасли вещей на 100 тысяч рублей, в такую же сумму оценен ущерб. По предварительным данным, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем со стороны погибшего.