Спектакль для школьников «Маугли» поставят в вологодском театре кукол «Теремок»

Вологодский театр кукол «Теремок» покажет спектакль «Маугли» по известному произведению Редьярда Киплинга «Книга джунглей».

- Это будет очень интересная история – немного философская, но захватывающая, с необычным сценическим и режиссерским решением, с живым музыкальным сопровождением. Премьера запланирована на конец февраля, - сообщает сайт областного правительства.

В 2019 году в театре запланированы еще две премьеры: спектакли «Финист – Ясный сокол» и «Три поросенка».

С 1 по 3 февраля в «Теремке» пройдут гастроли Екатеринбургского театра кукол. Самых маленьких зрителей и их родителей порадует бэби-спектакль «Почему-потому». Он будет показан на малой сцене.

В ближайшее время «Теремок» также примет участие в гастрольном туре по Вологодской области в рамках программы губернатора «Культурный экспресс». Театр примет участие в проекте «Региональные театральные встречи» обменных гастролей театров Северо-Западного федерального округа.