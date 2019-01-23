Спектакль для школьников «Маугли» поставят в вологодском театре кукол «Теремок»

23.01.2019 [Культура]

Вологодский театр кукол «Теремок» покажет спектакль «Маугли» по известному произведению Редьярда Киплинга «Книга джунглей».

- Это будет очень интересная история – немного философская, но захватывающая, с необычным сценическим и режиссерским решением, с живым музыкальным сопровождением. Премьера запланирована на конец февраля, - сообщает сайт областного правительства.

В 2019 году в театре запланированы еще две премьеры: спектакли «Финист – Ясный сокол»  и «Три поросенка».

С 1 по 3 февраля в «Теремке» пройдут гастроли Екатеринбургского театра кукол. Самых маленьких зрителей и их родителей порадует бэби-спектакль «Почему-потому». Он будет показан на малой сцене.

В ближайшее время «Теремок» также примет участие в гастрольном туре по Вологодской области в рамках программы губернатора «Культурный экспресс». Театр примет участие в проекте «Региональные театральные встречи» обменных гастролей театров Северо-Западного федерального округа.

- Спектакли Вологодского театра кукол увидят жители чешского города Острава, где будет представлен театрально-выставочный проект «Наши ценности», включающий демонстрацию художественной выставки «Театр кукол в лицах», созданной к 80-летию театра вологодскими художниками. Увидит чешская публика и самые знаменитые работы вологжан – постановки «Кармен» и «Повесть о Дионисии-иконнике», - сообщает сайт правительства Вологодской области.

Тэги: Теремок, Театры, дети

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