Вологодские спортсменки завоевали золото и серебро международных соревнований по голболу

Международные соревнования по голболу и волейболу сидя Pajulahti Games прошли с 17 по 20 января в Финляндии. Сборная России была представлена двумя командами по голболу и одной волейбольной командой.



Вологжанки Анна Шевченко и Арина Герасимова были распределены на две разные команды. В финальном матче Россия II обыграла Россию I со счётом 8:6. Таким образом Анна Шевченко выиграла золотую медаль, а Арина Герасимова - серебряную.



Добавим, что кроме двух российских команд, в голбольном турнире приняли участие сборные Дании (эти спортсмены завоевали третье место), а также Финляндии и Великобритании.



