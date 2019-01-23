Вологодские спортсменки завоевали золото и серебро международных соревнований по голболу

23.01.2019 [Спорт]
Вологодские спортсменки завоевали золото и серебро международных соревнований по голболу

 

Международные соревнования по голболу и волейболу сидя Pajulahti Games прошли с 17 по 20 января в Финляндии. Сборная России была представлена двумя командами по голболу и одной волейбольной командой.

Вологжанки Анна Шевченко и Арина Герасимова были распределены на две разные команды. В финальном матче Россия II обыграла Россию I со счётом 8:6. Таким образом Анна Шевченко выиграла золотую медаль, а Арина Герасимова - серебряную.

Добавим, что кроме двух российских команд, в голбольном турнире приняли участие сборные Дании (эти спортсмены завоевали третье место), а также Финляндии и Великобритании.

 

Тэги: голбол
Фото: vk.com/goalballrussiaofficialgrup

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