"Вологодский конвой шутить не любит"

22.01.2019 [Общество]
Любовь Южакова

Как живет вологодский конвой, правда ли, что он самый злой, зачем в караул берут свежие газеты и сколько осужденных влезает в спецгрузовик, рассказали Newsvo в управлении по конвоированию УФСИН России по Вологодской области.

Здание конвоя на Набережной VI Армии.

Управление по конвоированию УФСИН России по Вологодской области в 2019 году отмечает свое 20-летие. Оно было создано в 1999 году на базе войсковой части №7409 внутренних войск МВД.  Сейчас службу несут около 110 сотрудников. Ежегодно вологодский конвой перевозит до 20 тысяч осужденных и лиц, взятых под стражу.

- Система конвоирования функционирует так: есть изоляторы следственные, колонии, больницы для осужденных, а между ними идут этапы. Наша конвойная работа – возить эти этапы, не допускать нарушений, - говорит младший инспектор, старший прапорщик внутренней службы Павел Ятвицкий.

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Конвой сопровождает осужденных как в поездках по Вологодской области (автомобильный транспорт), так и за ее пределами (поезда). В управлении девять спецавтомобилей: четыре КамАЗа, четыре «Валдая» и новый автомобиль «ГАЗ». Железнодорожным транспортом вологодский конвой возит осужденных в Санкт-Петербург, Киров, Сосногорск.

В «КамАЗе» две общие камеры по 15 человек и две камеры одиночные. Просторными их назвать нельзя.

С собой в караул сотрудники управления конвоирования берут служебную документацию, технические средства охраны и средства связи (металлодетекторы, мобильные видеорегистраторы, рации).

- Есть культурно-досуговое имущество караула: это газеты, журналы, региональная периодика. Она зачитывается караулу в рамках проведения воспитательной работы в карауле. Есть инструмент для проведения досмотра и обыска осужденных. Дело в том, что при этапировании осужденным разрешается иметь при себе предметы, личные вещи, которые без инструмента для осмотра не получается разобрать. Для этого нужен инструмент, - начальник третьего отделения первого отдела по конвоированию управления по конвоированию вологодского УФСИН Александр Невзоров.

В караул с собой также берут аптечку для осужденных и для сотрудников управления конвоирования. Конвой экипирован бронежилетами, касками, резиновыми палками, газовыми баллончиками. Из оружия используется пистолет Макарова и автомат Калашникова.

Александр Невзоров вспоминает известных осужденных, которых приходилось этапировать: Михаил Ходорковский (в 2011 году он провел несколько дней в вологодском изоляторе временного содержания на улице Трудовой, а потом был этапирован в Карелию), Вячеслав Дацик (бывший боец без правил, приговоренный к колонии за разбойные нападения).

На службе в вологодском конвое шесть собак: немецкие и бельгийские овчарки. Все они прошли специальную подготовку. На территории управления есть площадка, на которой они тренируются.

В небольшом музее УФСИН по Вологодской области представлены экспонаты, связанные с историей уголовно-исполнительной системы на территории региона. Здесь есть кандалы, наручники, старинный фотоаппарат, который использовали для фотографирования осужденных и даже макет земляной тюрьмы XV века.

Председатель совета ветеранов управления конвоирования Владимир Гудков пришел работать в войсковую часть № 7409 в 1973 году, тогда ему исполнился 21 год.

- Я начинал в ЛТП (лечебно-трудовой профилакторий, он находился на Советском проспекте) контроллером, не страшно было, нормальные люди. Были наставники хорошие, много ветеранов войны. Разговоры про какую-то особую жесткость вологодского конвоя… Это не жесткость, это исполнение всех приказов. И все знали осужденные, что вологодский конвой шутить не любит: он исполняет свои обязанности в строгом соответствии с законом, с приказом, - говорит Владимир Гудков.

В советское время конвойный полк охранял 13 учреждений по всей области. За все время, говорит Гудков, не было допущено каких-то серьезных происшествий или нарушений дисциплины.

- Да, были побеги из-под охраны, из-под надзора, но это жизнь такая: убежал – поймали, убежал – поймали. В Белозерском районе случай был в 80-е годы: там двое уходили. Одного ранили, второй пошел, но всех задержали. Через реку, когда преследовали их, офицеры плыли один на лодке, второй – на бревне. Один кинолог с собакой, другой сержант, - рассказывает Владимир Гудков.

Работа вологодского конвоя непростая, и сотрудники признаются, что дома бывает сложно перестроиться на общение с родными и близкими.

- Понятно, что весь этот негатив, с которым нам приходится работать, нести домой не хочется: жены, дети, зачем это им? У нас неплохое психологическое обеспечение, и психологи зачастую тоже акцентируют внимание на том, чтобы все рабочее оставлять на работе, - пояснил младший инспектор, старший прапорщик внутренней службы Павел Ятвицкий.

Тэги: вологодский конвой, собаки
Фото: Newsvo
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