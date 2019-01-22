В Архангельске возбуждено дело о мошенничестве на сумму 11 млн рублей при исполнении госконтракта "Ростелекомом"

22.01.2019 [Общество]

В Архангельске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в отношении неустановленных лиц ПАО «Ростелеком» и ЗАО «РКК-Вологда», сообщает прокуратура Архангельской области.

Совместно с контрольно-ревизионной инспекцией Архангелськой области местная прокуратура провела проверку фактического исполнения госконтракта, который был заключен 23 декабря 2013 между ГКУ Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» и ПАО «Ростелеком». Подрядчик должен был выполненить работы по поставке оборудования, монтажу системы оповещения населения и ее подготовке к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Для выполнения контракта в качестве субподрядной организации ПАО «Ростелеком» привлек ЗАО «РКК-Вологда».

- Установлено, что оборудование, принятое и оплаченное ГКУ Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» как заказчиком в размере 11,3 млн. рублей, до настоящего времени не поставлено, - сообщает прокуратура Архангелськой области.

По данному факту 14 января было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Опровержение:

В первоначальном тексте новости была опубликована информация о том, что дело возбуждено в отношении ПАО "Ростелеком" и ЗАО "РКК-Вологда". Руководство ЗАО "РКК-Вологда" опровергло эти данные. В фирме пояснили, что уголовное дело возбуждено по факту.

Тэги: Ростелеком, мошенничество

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Жителя Устюженского района отправили в колонию за секс по согласию с 15-летней школьницей
На снегоходах спасательной службы Череповца развлекаются высокопоставленные чиновники?
Владелец "Золотого ключика" сдает в аренду почти все свои помещения в Вологде
Жильцам нескольких домов в Вологде велели копить мусор у себя в квартирах
Гостевой комплекс особого назначения: как из бюджета Череповца потратили десятки миллионов рублей на отдых для чиновников
Три пьяные жительницы Кадуя до смерти избили 50-летнюю женщину
В Вологодском районе на грузовик упала балка строящегося моста: водитель погиб
В Вологодском районе водитель «Митсубиси» врезался в фуру и погиб
Прокуратура: покупать мусорные баки на контейнерные площадки обязан региональный оператор
Стрелявший в клубе "Дежнев" в Дениса Раздрогова пытается переложить вину за его смерть на медиков
22.01.2019 [Происшествия]

Череповчанин, стрелявший из ревности в коллегу по бизнесу, несколько лет жил под именем своего брата

1441
0
18.01.2019 [Общество]

Прокуратура: покупать мусорные баки на контейнерные площадки обязан региональный оператор

4786
3
22.01.2019 [Новости компаний]

Выгодные покупки онлайн: где искать бесплатные купоны для Ситилинк, Adidas и AliExpress?

883
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Новым руководителем "Корпорации развития" Вологодской области стала Наталья Маркелова
В центре Вологды появится площадка для выгула собак
"Вологодский конвой шутить не любит"
В Вологде объявили вознаграждение 100 тысяч рублей за информацию о матери найденного на свалке мертвого младенца
В Архангельске возбуждено дело о мошенничестве на сумму 11 млн рублей при исполнении госконтракта "Ростелекомом"
В Белозерском районе суд обязал местных чиновников ликвидировать еще одну незаконную свалку
В Вологде арестован 24-летний мужчина, обнажавшийся перед школьницами
 
22.01.2019 [Общество]

"Вологодский конвой шутить не любит"

1167
0
22.01.2019 [БлогоVO]

Курильские острова - это суверенная российская территория

542
0
21.01.2019 [Обзор Прессы]

«Берите и нюхайте»: красноярские активисты отправляют посылки с мусором депутатам Госдумы

974
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика