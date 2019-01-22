В Архангельске возбуждено дело о мошенничестве на сумму 11 млн рублей при исполнении госконтракта "Ростелекомом"

В Архангельске возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере в отношении неустановленных лиц ПАО «Ростелеком» и ЗАО «РКК-Вологда», сообщает прокуратура Архангельской области.

Совместно с контрольно-ревизионной инспекцией Архангелськой области местная прокуратура провела проверку фактического исполнения госконтракта, который был заключен 23 декабря 2013 между ГКУ Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» и ПАО «Ростелеком». Подрядчик должен был выполненить работы по поставке оборудования, монтажу системы оповещения населения и ее подготовке к использованию в составе комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории региона.

Для выполнения контракта в качестве субподрядной организации ПАО «Ростелеком» привлек ЗАО «РКК-Вологда».

- Установлено, что оборудование, принятое и оплаченное ГКУ Архангельской области «Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты» как заказчиком в размере 11,3 млн. рублей, до настоящего времени не поставлено, - сообщает прокуратура Архангелськой области.

По данному факту 14 января было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

Опровержение:

В первоначальном тексте новости была опубликована информация о том, что дело возбуждено в отношении ПАО "Ростелеком" и ЗАО "РКК-Вологда". Руководство ЗАО "РКК-Вологда" опровергло эти данные. В фирме пояснили, что уголовное дело возбуждено по факту.