В Вологде арестован 24-летний мужчина, обнажавшийся перед школьницами

В Вологде возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении двух и более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста) в отношении 24-летнего молодого человека. Как сообщает региональное следственное управление, он обнажался в подъездах перед школьницами.

По версии следствия, вологжанин заходил в подъезды жилых домов в поисках девочек, перед которыми обнажался в целях полового удовлетворения.

- В ноябре 2018 года он, встретив вечером 14-летнюю девочку на лестничном проходе между этажами дома на улице Псковской, цинично делал ей непристойные предложения, а тремя днями позднее на первом этаже дома на Пошехонском шоссе обнажился перед 13-летней вологжанкой, совершив тем самым развратные действия, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Мужчина был задержан, а позже арестован по решению суда.

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям. Следователи просят всех, кто обладает важной для расследования этого уголовного дела информацией, сообщить об этом в следственное управление по телефонам: 8(8172) 57-21-33, 57-21-43, 57-21-42 или в ближайший отдел полиции. Фото задержанного опубликовано на сайте следственного комитета.