Череповецкая «Северсталь» одержала седьмую победу подряд

22.01.2019 [Спорт]
Череповецкая «Северсталь» одержала седьмую победу подряд

Череповецкая «Северсталь» накануне в матче Регулярного чемпионата КХЛ встречалась с московским «Динамо».

Москвичи открыли счёт в конце второго периода, когда у «Северстали» был удален Иван Глазков. Но уже менее чем через минуту череповчанам удалось сравнять счёт. Шайба после рикошета оказалась в воротах Александра Ерёменко, гол на свой счёт записал Богдан Якимов. По итогам основного времени матча счет был 1:1, но на 4-й минуте овертайма победу «Северстали» принёс гол Джеффа Кинрейда.

Для череповецкого клуба это седьмая победа подряд, это рекорд клуба в КХЛ. До этого у «Северстали» были победные серии из шести матчей в сезонах 2009/10, 2010/11 и 2013/14.

23 января «Северсталь» встретится с московским «Спартаком», который накануне разгромил нижегородское «Торпедо» со счетом 6:1.

Тэги: хоккей
Фото: vk.com/hcseverstal

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