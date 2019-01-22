Череповчанин, стрелявший из ревности в коллегу по бизнесу, несколько лет жил под именем своего брата

22.01.2019 [Происшествия]

Череповецкий городской суд  21 января вынес приговор 27-летнему череповчанину, который в марте 2018 года стрелял из ревности в 50-летнего бизнесмена. Ранее региональное следственное управление сообщало, что тот был работодателем жены стрелявшего, однако сегодня череповецкая прокуратура уточнила, что пострадавший был коллегой подсудимого по бизнесу.

Напомним,  16 марта мужчины встретились на улице Командарма Белова у санатория «Адонис» и сели в «Шкоду» подсудимого. В салоне автомобиля тот достал из тайника револьвер «Наган» с двумя патронами и выстрелил бизнесмену в спину.

- Потерпевший нашел в себе силы дойти до собственного автомобиля, сесть в него, доехать до детской городской больницы, где ему оказали неотложную помощь, вызвали реанимационный автомобиль. В областной больнице в ходе операции пуля была извлечена из тела, и потерпевший остался жив, несмотря на то, что имело место повреждение левого легкого в непосредственной близости от сердца, - сообщает прокуратура Череповца.

 Стрелявший скрылся с места преступления, выбросив пистолет на трассе Вологда-Архангельск. Через две недели он был задержан сотрудниками уголовного розыска на съемной квартире в Ярославле.

Позже выяснилось, что в течение нескольких лет стрелявший жил по документам на имя своего родного брата,  по ним же был заключен брак, выданы свидетельства о рождении троих детей и водительское удостоверение. При этом брат подсудимого, живший по его документам, обратился с явкой с повинной, пытаясь взять вину на себя.  Разобраться в том, кто есть кто, помог потерпевший – он сказал, что у него стрелял другой человек.

Стрелявшему назначено наказание в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Тэги: ревность, стрельба

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