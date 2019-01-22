С 31 марта 2019 года аэропорт в Вологде будет работать пять дней в неделю

Количество регулярных авиарейсов из Вологды будет увеличено. С 31 марта 2019 года «Вологодское авиапредприятие» переходит на новое расписание: по понедельникам, средам и пятницам будут совершаться регулярные рейсы в Москву и обратно, по вторникам и четвергам – в Санкт-Петербург и обратно. Сейчас аэропорт работает только четыре дня в неделю.

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, в ближайшее время аэропорт ожидают перемены: начинаются предпроектные проработки по капитальному ремонту и расширению взлетно-посадочной полосы, а также мест стоянки воздушных судов. Это позволит аэропорту пройти соответствующую сертификацию и принимать современные среднемагистральные самолеты, в том числе отечественный «Сухой Суперджет-100».

- Необходимо подготовить всю конкурсную документацию и в 2020 году провести капитальный ремонт аэропорта. Это позволит нам в перспективе начать обновление авиапарка и расширить географию авиационных маршрутов, - сказал Олег Кувшинников.

Подробнее этот вопрос будет рассматриваться на очередном заседании Градостроительного совета областной столицы, который запланирован на начало февраля. До этого срока мэру Вологды Сергею Воропанову поручено подготовить предложения по стоимости работ.