Около сотни свертков с наркотиками изъяли у жителя Санкт-Петербурга в Великоустюгском районе

На трассе в Великоустюгском районе полицейские остановили машину жителя Санкт-Петербурга и изъяли около сотни свертков с наркотиками. Мужчина ехал в Котлас, чтобы там сбывать запрещенные вещества через сеть тайников-«закладок».

Личность мужчины, продающего наркотики на территории района, полицейские установили в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Им оказался 42-летний житель Санкт-Петербурга. Автомашину, на которой передвигался подозреваемый, сотрудники полиции остановили на 428 км автодороги Урень – Котлас в Великоустюгском районе. Мужчина направлялся в город Котлас Архангельской области, где он проживал на съемной квартире.

- В ходе осмотра транспортного средства и помещения квартиры полицейские обнаружили и изъяли порядка 100 свертков с различными веществами. Химическое исследование показало, что содержимое свертков представляет собой наркотические средства как синтетического, так и растительного происхождения общей массой 197 граммов. Как установили сотрудники полиции, вещество предназначалось для дальнейшего сбыта, - сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкцией данной части статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Подозреваемый на период предварительного следствия заключен под стражу.