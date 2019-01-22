Четыре жителя Череповца "заработали" более 20 млн рублей на незаконной банковской деятельности

22.01.2019 [Общество]

В Череповце вынесли приговор четырем жителям, "заработавшим" более 20 млн рублей на незаконной банковской деятельности. Они получмили условные сроки и штрафы, которые намного меньше полученной им суммы.

В Череповце городской суд вынес приговор Вачику Асатряну, Юлии Хабаровой за незаконное осуществление банковской деятельности, Ивану Хомякову, Наталье Виноградовой – за пособничество в осуществлении этой деятельности.

Фигуранты уголовного дела, нарушая закон о банках и банковской деятельности, выступая как физлица, без лицензии, за денежное вознаграждение предоставляли юридическим лицам услуги по переводу денежных средств без открытия счетов, инкассации денежных средств и кассовому обслуживанию.

- Для этих целей использовали счета подконтрольных им фиктивных организаций, осуществляя управление счетами при помощи систем «клиент-банк», на которые клиентами зачислялись денежные средства в безналичной форме по фиктивным основаниям, - сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

За полтора года осужденные незаконно получили в виде комиссионного вознаграждения более 20 миллионов рублей.

Суд назначил им наказание на срок от 2 до 4 лет лишения свободы условно с испытательным сроком со штрафом в размере от 100 000 до 900 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован участниками процесса.

Тэги: суд, нарушения, доход

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