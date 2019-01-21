25 января студенты и Татьяны смогут посетить бесплатно музеи в Вологде

25 января в Вологодском музее-заповеднике студенты и Татьяны смогут посетить экспозиции в кремле и всех филиалах бесплатно. Первых посетительниц с именем Татьяна ждет сюрприз, сообщает пресс-служба музея.

Сотрудники музея поздравят с именинами и вручат памятный подарок первым посетительницам Юго-Западной башни, художественного отдела и главного корпуса кремля, а также первым трем Татьянам, пришедшим в Музей кружева.

На следующий день, 26 января, праздник в Музее кружева продолжится: в 12:00 сотрудники проведут сборную экскурсию по экспозиции. Для посетительниц с именем Татьяна и студентов при наличии документа вход будет бесплатным. Присоединиться к группе сможет каждый желающий: для остальных стоимость билета составит 150 рублей (взрослые) и 70 рублей (школьники, пенсионеры).