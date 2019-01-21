Чиновники правительства Вологодской области обменялись функциями контроля

Губернатор Вологодской области передал часть своих полномочий председателю правительства и начальнику администрации губернатора. Об этом Олег Кувшинников заявил во время сегодняшнего оперативного совещания в правительстве Вологодской области. Многие из этих полномочий связаны с контролем исполнения различных задач, а сам губернатор тоже займется контролем.

- Мною принято решение о внесении изменений в систему распределения функций между членами правительства и дополнительного наделения функциями председателя правительства Кольцова Антона Викторовича в части важных для нас направлений работы. Прежде всего, это осуществление полномочий по внутриорганизационному управлению правительством области. Второе – это контроль за реализацией государственных программ области. Третье – это реализация полномочий в сфере государственной гражданской службы области, реализация единой кадровой политики и формирование единого кадрового резерва. Председателю правительства поручается координация деятельности департамента государственного управления и кадровой политики области.

При этом, когда вводилась должность председателя правительства, ее функционал был таков: представлять Вологодскую область в отношениях с федеральной властью, координировать деятельность заместителей губернатора и предлагать главе региона кандидатуры на должности руководителей органов исполнительной власти области. Изначально ему подчинялись департамент управления делами, мобилизационное управление, а также управление специальной документальной связи и защиты гостайны правительства области.

Таким образом, сказал губернатор, расширены полномочия Антона Кольцова по управлению оперативной работой правительства, переданы полномочия по кадровой политике. Сам губернатор, по его словам, тоже будет заниматься контролем:

- Я же в связи с расширением этих полномочий все больше и больше внимания буду уделять подготовке стратегии развития нашего региона и больше буду заниматься контролем по выполнению поручений президента Российской Федерации и поручений губернатора Вологодской области, - сказал Олег Кувшинников.

Кроме того, расширены полномочия главы администрации губернатора Инны Синягиной. Она становится членом правительства, и ей поручаются новые задачи.

- Дополнения к функционалу – активизация контрольной деятельности, в том числе за выполнением поручений на градостроительных советах, потому что это развитие региона, развитие муниципальных образований. Поэтому контрольную функцию мы закрепляем за администрацией губернатора. Также руководителю администрации губернатора в полной мере передаются полномочия по организации внешнего сотрудничества региона и отношения с соотечественниками за рубежом. То есть внешнеполитическая деятельность правительства Вологодской области и губернатора передается в администрацию губернатора. Еще одна важная задача – координация деятельности представительств Вологодской области в Москве и Санкт-Петербурге, по обеспечению коммуникаций с отраслевыми министерствами и ведомствами, с администрацией президента и правительством Российской Федерации.

Ранее администрация губернатора, как следует из специального положения, занималась организационно-информационным обеспечением управленческой деятельности губернатора области. Кроме того, среди задач администрации было оказание содействия «в реализации полномочий губернатора области в различных сферах деятельности, полномочия в области организации международного и межрегионального сотрудничества и отношений с соотечественниками за рубежом (в пределах компетенции органов исполнительной государственной власти области)».