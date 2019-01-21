7 февраля в Вологде пройдет встреча с поэтом Натой Сучковой

21.01.2019 [Культура]

Встреча с поэтом Натой Сучковой пройдет 7 февраля в музее-квартире писателя Василия Белова в рамках проекта «Культурный разговор».

- На встрече автор поделится своими мыслями о современной литературе и литературном процессе, познакомит гостей музея со своим творчеством, в рамках формата ответит на все интересующие вопросы, - сообщает пресс-служба Кирилло-Белозерского музея-заповедника.

Ната Сучкова  – поэт, издатель. Родилась в Вологде, в 2006 году окончила литинститут им. А.М. Горького. На протяжении четырех лет издавала в Вологде литературный альманах «Стрекоза». Ната – автор трех книг стихов «Лирический герой» (2010), «Деревенская проза» (2011), «Ход вещей» (2014), выпущенных издательством «Воймега» (Москва).

Начало встречи 18 часов, вход свободный. Телефон для справок и предварительной записи: +7(921)126-14-23; +7 (921)142-08-56.

Адрес музея: Вологда, ул. Октябрьская, 10, кв. 4.

Тэги: поэты

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