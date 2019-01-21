В Череповце приставы арестовали у предприятия-должника мусоровоз

В Череповце приставы из-за долгов по зарплате и налогам арестовали мусоровоз у индивидуального предпринимателя. Директор фирмы, предоставляющей услуги в сфере ЖКХ, скрывалась от сотрудников УФССП.

Как сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов, женщина, своевременно не выплачивая заработную плату, задолжала сотрудникам своей фирмы около 70 тысяч рублей. Кроме того, юридическое лицо накопило долг перед налоговой службой свыше 100 тысяч рублей.

- При этом, надеясь уйти от ответственности, директор организации скрывалась от судебных приставов. Сотрудники службы установили, что в собственности организации-неплательщика находится грузовой автомобиль, предназначенный для транспортировки различных отходов. После того, как работники ведомства определили местонахождение транспортного средства, оно было арестовано и отправлено на спецстоянку, - сообщает пресс-служба УФССП по Вологодской области.

Предварительно машина оценена в 200 тысяч рублей. Если в течение 10 дней предпринимательница не примет мер к погашению задолженности, мусоровоз продадут, а деньги направят взыскателям.