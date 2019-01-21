Новым начальником департамента строительства Вологодской области стал Дмитрий Буслаев

Дмитрий Буслаев стал новым начальником департамента строительства Вологодской области. Руководителя сегодня представил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Олег Кувшинников.

По словам главы региона, особое внимание в своей работе Дмитрий Буслаев уделит вопросам льготной ипотеки для семей с детьми в Вологодской области, переселению из ветхого и аварийного жилья, капитальным ремонтам домов, обеспечению жилыми помещениями детей-сирот.

Ранее Дмитрий Буслаев работал в прокуратуре области, был начальником департамента жилищно-коммунального хозяйства мэрии Череповца, до последнего времени возглавлял череповецкий «Завод железобетонных изделий и конструкций».

Как ранее сообщал Newsvo, предыдущий начальник департамента строительства и жилищно-коммунального хозяйства Вологодской области Юлия Мартынова покинула свой пост в октябре 2018 года. Она написала заявление об уходе по собственному желанию.