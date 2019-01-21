В Череповце работница "Магнита" подделала больничные листы

В Череповце суд вынес приговор в отношении сотрудницы "Магнита", предоставившей на работу подложные больничные листы.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов Вологодской области, в марте 2018 года женщина дважды приобрела в интернете у неустановленных лиц фальшивые документы - незаполненные бланки листка нетрудоспособности с проставленными оттисками печати с реквизитами БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2». Заполнив их на свое имя, череповчанка предъявила их по месту работы в Вологодский филиал АО «Тандер» в качестве обоснования своего отсутствия на рабочем месте с 9 по 18 марта 2018 года и с 21 по 30 марта 2018 года.

Экспертиза показала, что предоставленные бланки больничных листков были напечатаны на цветном принтере. Вместо оттисков круглой печати БУЗ ВО «Череповецкая городская больница № 2» в перовом случае использовалось их изображение, во втором оттиски были сделаны другой печатью.

Череповецкий городской суд признал подсудимую виновной по статье ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка иного официального документа, освобождающего от обязанностей, в целях его использования) и назначил ей наказание в виде ограничения свободы сроком на 8 месяцев.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.