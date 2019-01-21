В Вологодском районе водитель «Митсубиси» врезался в фуру и погиб

21.01.2019 [Происшествия]

В Вологодском районе водитель «Митсубиси» затормозил, чтобы избежать столкновения с «Дэу», но в итоге выехал на встречку, врезался в фуру и погиб. ДТП произошло сегодня около 8.30 на 37 километре автодороги Вологда – Тихвин – Кола.

По предварительным данным областного УМВД, 21-летняя девушка за рулем «Дэу Матиз» при обгоне не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. 49-летний водитель «Митсубимси», ехавший за автомобилем «Дэу Матиз», применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения, однако в результате его вынесло на полосу встречного движения. Там «Митсубиси» врезался в грузовик МАН.

В результате ДТП водитель «Митсубиси», житель Архангельской области, погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.

Тэги: обгон, ДТП

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