В Вологодском районе водитель «Митсубиси» врезался в фуру и погиб

В Вологодском районе водитель «Митсубиси» затормозил, чтобы избежать столкновения с «Дэу», но в итоге выехал на встречку, врезался в фуру и погиб. ДТП произошло сегодня около 8.30 на 37 километре автодороги Вологда – Тихвин – Кола.

По предварительным данным областного УМВД, 21-летняя девушка за рулем «Дэу Матиз» при обгоне не справилась с управлением и врезалась в дорожное ограждение. 49-летний водитель «Митсубимси», ехавший за автомобилем «Дэу Матиз», применил экстренное торможение, чтобы избежать столкновения, однако в результате его вынесло на полосу встречного движения. Там «Митсубиси» врезался в грузовик МАН.

В результате ДТП водитель «Митсубиси», житель Архангельской области, погиб на месте.

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП.