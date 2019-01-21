Череповчанин в колонии познакомился в соцсети со школьницей и склонил ее к сексу после своего освобождения

В Череповце вынесли приговор 28-летнему местному жителю, который из колонии через соцсеть познакомился с 15-летней девочкой и склонил ее к интимной близости.

- Следствием и судом установлено, что подсудимый, будучи дважды судим за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, находясь в местах лишения свободы, через социальную сеть познакомился с 14-летней жительницей одного из районов области. Когда ей исполнилось 15-лет, он освободился из колонии и стал с ней встречаться, склонив к интимной связи, приведшей к беременности, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ (половое сношение с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста). Суд назначил мужчине наказание в виде 1 года 4 месяцев лишения свободы условно.